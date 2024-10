Milan Futuro-Pianese 0-1, il tabellino della sfida del "Chinetti"

Doveva essere la partita del rilancio per il Milan Futuro, che aveva raccolto 4 punti nelle ultime due partite. Arriva un clamoroso e doloroso ko contro una Pianese che arrivava alla vigilia con gli stessi punti dei rossoneri. Decisiva l'espulsione dopo 4 minuti di Coubis, che ha inevitabilmente condizionato la partita. I ragazzi di Bonera soffrono e resistono per un tempo, poi cadono al 66' per un gol di Mastropietro. Un super Lapo Nava evita un passivo peggiore: il portiere para anche un calcio di rigore all'89'. Milan Futuro che gioca gli ultimi minuti in nove uomini per doppio giallo rimediato in pochi secondi da Minotti. Ora la squadra è solitaria al penultimo posto in classifica, davanti solo al Legnago Salus. E il prossimo impegno è di quelli sulla carta proibitivi, sul campo del Pescara anche se l'incontro potrebbe essere rinviato per i troppi nazionali convocati.

MILAN (4-2-3-1): Nava; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Hodzic (46' Malaspina); Cuenca (60' Sia), Liberali (10' Bartesaghi), Traoré (79' Longo); Turco (46' Fall). A disp. Mastrantonio, Alesi, Bakoune, Zukic. All. Daniele Bonera.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Chesti (57' Indragoli), Pacciardi, Polidori; Nicoli, Proietto, Simeoni (46' Sorrentino, 61' Falleni), Boccadamo; Mastropietro (84' Odjer), Colombo; Mignani. A disp. Filippis, Papini, Spinosa, Capanni. All. Fabio Prosperi.

ARBITRO: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

ASSISTENTI: Andrea Zoppi di Firenze e Giovanni Ciannarella di Napoli

IV UFFICIALE: Giovanni Matteo di Sala Consilina.

NOTE: 595 spettatori presenti. Espulso al 4' Coubis e Minotti per il Milan Futuro. Ammoniti Hodzic, Nava e Bozzolan per il Milan Futuro; Boccadamo per la Pianese.