Milan Futuro, prossima partita e classifica aggiornata

Milan Futuro, prossima partita e classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:50MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Il Milan Futuro ha ripreso l’attività agonistica nel 2026 con una bella vittoria contro la Leon: un netto 3-0 in trasferta che ha portato i rossoneri al quarto posto, a due punti dal secondo posto. Domenica i ragazzi di Massimo Oddo scenderanno nuovamente in campo contro il Pavia, in un match valido per la diciannovesima giornata del Gruppo B della Serie D 2025/26.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-PAVIA

Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 14:30
Stadio: Felice Chinetti di Solbiate Arno
Diretta: Milan TV
Web: MilanNews.it

SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 35*
ChievoVerona 33
Milan Futuro 31
Brusaporto 31*
Casatese Merate 30
Villa Valle 29*
CiseranoBergamo 27
Oltrepò FBC 25
Breno 24
Castellanzese 24
Leon 24
Caldiero Terme 23*
Scanzorosciate 18
Real Calepina 17*
Varesina 13*
Vogherese 13
Pavia 12*
Sondrio 11*

*una partita in meno