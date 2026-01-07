Milan Futuro, prossima partita e classifica aggiornata
Il Milan Futuro ha ripreso l’attività agonistica nel 2026 con una bella vittoria contro la Leon: un netto 3-0 in trasferta che ha portato i rossoneri al quarto posto, a due punti dal secondo posto. Domenica i ragazzi di Massimo Oddo scenderanno nuovamente in campo contro il Pavia, in un match valido per la diciannovesima giornata del Gruppo B della Serie D 2025/26.
DOVE VEDERE MILAN FUTURO-PAVIA
Data: domenica 11 gennaio 2026
Ora: 14:30
Stadio: Felice Chinetti di Solbiate Arno
Diretta: Milan TV
Web: MilanNews.it
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 35*
ChievoVerona 33
Milan Futuro 31
Brusaporto 31*
Casatese Merate 30
Villa Valle 29*
CiseranoBergamo 27
Oltrepò FBC 25
Breno 24
Castellanzese 24
Leon 24
Caldiero Terme 23*
Scanzorosciate 18
Real Calepina 17*
Varesina 13*
Vogherese 13
Pavia 12*
Sondrio 11*
*una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan