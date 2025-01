Milan Futuro-Rimini, le ufficiali: esordio per il nuovo acquisto Quirini

Il Milan Futuro scende in campo oggi alle ore 15 a Solbiate Arno contro il Rimini, per la 24esima giornata di campionato del girone B di Serie C. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Coubis, Minotti, Camporese, D'Alessio, Sandri, Malaspina, Stalmach, Quirini; Ianesi, Magrassi. A disp.: Nava, Bozzolan, Hodzic, Sia, Paloschi, Sala, Siman, Vos. All. Daniele Bonera

RIMINI: Colombi; Bellodi, Fiorini, Gagliano, Longobardi, De Vitis, Langella, Cinquegrano, Garetto, Parigi, Lepre. A disp.: Vitali, Ferretti, Gorelli, Conti, Piccoli, Lombardi, Ubaldi, Cioffi. All. Antonio Buscè