Milan Futuro, Sandri su Bonera: "Sono molto contento del mister e dello staff. La loro fiducia è per me una dimostrazione d'orgoglio"

Mattia Sandri, centrocampista del Milan Futuro, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Io sono partito dal Torino, ci ho fatto tutte le trafile dai pulcini alla Primavera, assaporando anche la prima squadra. Ho avuto la fortuna di avere a che fare con grandi giocatori in Serie A, anche se sono stato solo aggregato con loro. Poi ho capito che ero troppo giovane per fare la Serie A e mi sono quindi detto di tornare in Serie C, che è un campionato tosto dove i giovani crescono tanto perché è un campionato importante. Per me è stata una cosa molto positiva, sono 2001 e tecnicamente over ma sono ancora giovane, la Serie C mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista. Il mio sogno è riavere la possibilità di stare in Serie A”.

Su mister Bonera: “Sono molto contento del mister e dello staff in generale. Avere tutta questa fiducia da parte loro per me è una dimostrazione di orgoglio. Io cerco di dare il meglio, di ascoltarli e di trasmettere ai miei compagni i loro concetti, che sono difficili da assimilare per chi è agli inizi. Non sento tanto responsabilità perché comunque sono sempre stato, anche quando ero giovane come alcuni miei compagni, un po’ un leader, ho sempre cercato di trascinare i miei compagni e di farli andare oltre, è una cosa che mi fa molto piacere”.

Sul Milan: “E' un mondo bellissimo, non mi aspettavo tutto questo entusiasmo. Ho notato da subito una grande famiglia, che è una cosa che mi fa molto piacere. Raduno? Sapevo che ci sarebbero stati tanti ragazzi bravi, che hanno anche debuttato in prima squadra, però sappiamo che è un percorso difficile e sarà un percorso lungo. Milan Futuro è fatto apposta per far crescere i nostri giovani, stiamo cercando di fare questo”.