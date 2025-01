Milan Futuro-Torres 1-5, il tabellino della sfida del "Chinetti"

La prestazione più brutta del Milan Futuro dalla sua nascita, una partita dove i rossoneri sono stati umiliati per i primi 45' e risparmiati per i successivi 45', pur riuscendo a trovare all'ultimo istante il gol. Partita chiusa all'8', con un uno-due dal quale i ragazzi di Bonera non si sono mai ripresi. Errori incredibili, uniti a un gioco brillante di un avversario che arrivava nell'area avversaria con irrisoria facilità. 0-4 dopo il primo tempo con risultato persino stretto alla Torres, secondo tempo di pura accademia. Unica nota positiva per i rossoneri, l'esordio di Maximilian Ibrahimovic che è entrato al 72' e ha subito servito un assist per il primo gol di Magrassi. Per il resto tutto da dimenticare. E come se non bastasse si è fatto male Chaka Traoré. La classifica fa sempre più paura e fra sette giorni si va ad Ascoli Piceno. Questo il tabellino della partita:

MILAN FUTURO - TORRES 1-5

RETI: 7' Fischnaller (T), 8' Djamanca (T), 14' Brentan (T), 32' Mastinu (T), 86' Magrassi (M), 90'+3 Casini (T)

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Magni (46' D'Alessio), Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri (46' Malaspina), Stalmach (80' Gala); Traorè (31' Hodzic), Sia (72' Ibrahimovic), Fall; Magrassi. A disp.: Pittarella, Raveyre, Longo, Dutu. All.: Bonera

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante (75' Coccolo); Zecca, Brentan (75' Casini), Giorico, Guiebre (62' Liviero); Mastinu (62' Nanni), Djamanca (85' Fois); Fischnaller. A disp.: Petriccione, Dametto, Zambataro, Fabriani, Fiori, Diakite. All.: Greco.

NOTE: Recupero, 2' nel primo tempo e 3' nel secondo tempo.