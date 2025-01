Milan Futuro-Torres, le formazioni ufficiali: Chaka titolare, Ibra in panchina

Il Milan Futuro scende in campo oggi alle 12.30 allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per la terza giornata di ritorno del girone B di Serie C. I rossoneri sfidano la quarta forza del torneo, la Torres, già affrontata due volte in stagione con un pareggio e una vittoria. Mister Bonera deve fare a meno dei tanti impegnati in prima squadra: Camarda, Zeroli, Jimenez, Bartesaghi e Omoregbe. Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Stalmach; Traorè, Sia, Fall; Magrassi. A disp.: Pittarella, Raveyre, Hodzic, Malaspina, Longo, Dutu, D'Alessio, Gala, Ibrahimovic. All.: Bonera

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico, Guiebre; Mastinu, Varela; Fischnaller. A disp.: Petriccione, Dametto, Zambataro, Fabriani, Coccolo, Liviero, Casini, Fiori, Fois, Diakite, Nanni. All.: Greco