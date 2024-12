Milan Futuro-Virtus Entella, formazioni ufficiali: riecco Camarda. Bonera lo lancia titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Virtus Entella, 20ª giornata del girone B di Serie C. Spicca il ritorno di Francesco Camarda, oggi titolare. Si rivede anche Mattia Liberali, in panchina come capitan Zeroli. Torna dal primo minuto Bartesaghi.

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava; Zukic, Coubis, Minotti; Fall, Hodzic, Stalmach, Bartesaghi; Sia, Traoré; Camarda. A disp. Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D'Alessio, Zeroli, Omoregbe, Vos. All. Daniele Bonera.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) Del Frate; Manzi, Marconi, Parodi; Bariti, Franzoni, Di Noia, Corbari, Di Mario; Casarotto, Guiu. A disp. Paroni, Siaulys, Garattoni, Tomaselli, Siatounis, Lipani, Santini, Zappella, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Fabio Gallo.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

ASSISTENTI: Laghezza di Mestre e Morea di Molfetta.

IV UFFICIALE: Carrisi di Padova.