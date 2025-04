Milan Futuro-Vis Pesaro, le pagelle: rossoneri sulle spalle di Alesi e Camarda. Omoregbe, più danni che benefici

vedi letture

Queste le pagelle di Milan Futuro-Vis Pesaro 1-1, valevole per il 38° e ultimo turno del campionato di Serie C, girone B.

NAVA, 7: migliore in campo insieme ad Alesi. Nel primo tempo si scalda con un grande intervento su Raychev. Nella ripresa, dopo il vantaggio ospite, tiene in vita i rossoneri con due altre parate importantissime, prima su Tonucci e poi su Mariani. In questo finale di stagione è salito di livello.

COUBIS, 5: un'altra prestazione negativa per il difensore rossonero che commette più di qualche errore in fase di impostazione, specialmente nel primo tempo. Viene sostituito per un problema fisico che sarà da valutare.

76' st MINOTTI, sv

CAMPORESE, 6: prestazione solida per il capitano rossonera che è quasi sempre una garanzia. Il reparto è meno solido rispetto a quanto visto nelle ultime uscite prima di Gubbio ma comunque tiene botta.

BARTESAGHI, 5.5: prestazione dai due volti per il laterale. Offensivamente è uno dei più pericolosi nel primo tempo con una doppia conclusione e nel secondo con diversi cross. Difensivamente è distratto: regala un'occasione a Raychev nei primi 45 minuti e lo lascia libero a inizio ripresa in occasione del gol.

QUIRINI, 5: non la migliore delle giornate per l'esterno rossonero che si vede poco in fase di spinta, dove spesso è stato l'uomo in più in questo girone di ritorno.

56' st OMOREGBE, 4.5: il suo ingresso doveva cambiare la gara ma purtroppo sono più i danni che i benefici. La volontà e l'impegno non mancano, ma tutto il resto sì: si mangia un gol già fatto sparando alle stelle dopo che poco prima aveva sprecato anche un ottimo cross di Camarda, svirgolando di testa.

BRANCA, 6: solita prova generosa e in mezzo al campo, meno presente forse in fase di possesso palla. Oddo lo toglie all'intervallo: da capire se c'è stato un problema fisico o se lo si vuole preservare per i playout.

45' st SIA, 5: entra prima di Omoregbe, all'intervallo, ma anche il suo apporto è quasi nullo. Si vede solo un po' nel finale in cui viene dietro a prendersi qualche pallone in più ma in generale non incide.

VICTOR, 5.5: era il suo esordio assoluto in Serie C, paga la poca abitudine a giocare a questi livelli e infatti appare sempre un po' sotto ritmo, è anche poco coinvolto nella manovra.

73' CHAKA TRAORÈ, 5: prova a scuotere il Milan nel finale con un paio di accelerazioni con le quali si accentra ma è troppo impreciso e confusionario.

SANDRI, 6: prestazione sufficiente per il centrocampista che è l'unico che cerca di dare ordine in mezzo al campo. Vicino anche alla rete del pareggio con un bel sinistro a rientrare che fa la barba al palo.

76' MALASPINA, sv

ALESI, 6.5: fino al gol subito fa una partita insufficiente, timida. Dopo lo svantaggio è lui, insieme a Camarda, a caricarsi la squadra sulle spalle e a cercare di creare situazioni perciolose da sfruttare. La ciliegina sulla torta è il grandissimo gol del pareggio, il cui unico tratto negativo è quello di essere arrivato troppo tardi.

IANESI, 5.5: propositivo e pericoloso, specie nella ripresa. Varia molto la sua posizione, girando intorno a Camarda, e per questo i difensori si trovano spesso impreparati. Il problema è che, rispetto ad altri giorni, è davvero troppo impreciso nella rifinitura e nella finalizzazione.

CAMARDA, 6.5: non si può dire nulla al numero 9 rossonero. Nel primo tempo si ritaglia tre occasioni ravvicinate in mezzo alla selva di avversari che riescono a murarlo. Nella ripresa fa di tutto per cercare il gol del pareggio: Omoregbe cestina con la testa un suo bel cross e poi la traversa gli nega la gioia del gol. Per lui c'è futuro, per il Futuro senza di lui ai playout?