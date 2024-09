Mister Bonera dopo il pareggio contro il Carpi: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, stiamo alzando il livello dei singoli"

Giornata storica per il Milan Futuro, che alla sua prima partita casalinga trova il suo primo punto e il suo primo gol in Serie C. Contro il Carpi finisce 1-1 grazie alla rete di Francesco Camarda, con la a squadra di Daniele Bonera che muove così la classifica riuscendo a portare a casa un punto prezioso dopo aver temuto per lunghi tratti il peggio. Di seguito le dichiarazioni di mister Bonera nel post-gara:

Sulla partita

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, non è stato facile oggi riprendere il risultato. La gestione dei ragazzi con la prima squadra capiterà diverse volte. C'è un grande seguito e siamo contenti di poter portare tante persone allo stadio. Partita per partita stiamo alzando il livello dei singoli. Sono contento per Bartesaghi, sono contento per Cuenca, nel finale era disprato per il gol mancato. Jimenez è importante in questo gruppo".

L'impatto di Silvano Vos

"Devo dire che l'abbiamo visto poco, è quel giocatore dinamico, intraprendente che gli piace giocare alto ed essere aggressivo. Ha avuto un buon impatto nel gruppo, ci dà una mano importante. Infortunio? Solamente un colpo oggi".

La prestazione di Camarda

"Dovremmo sempre partire dalla carta d'identità, anche se lui non sopporta questa cosa. Era contento per il gol, devo dire che si sta ritagliando lo spazio che merita. Fall e Sandri stanno avendo un buon impatto".