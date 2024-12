MN - Milan Futuro, al Chinetti presenti Kirovski con Zeroli

vedi letture

Il Milan Futuro sta disputando in questi minuti la partita valida per la 18esima giornata del campionato di Serie C - Girone B contro il Gubbio. Sugli spalti del "Felice Chinetti" di Solbiate Arno presente solo Jovan Kirovski a rappresentanza della dirigenza rossonera. Accanto a lui il capitano della formazione under rossonera Kevin Zeroli ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia destra e indisponibile per questa partita.

MILAN FUTURO: Torriani; Zukic, Coubis, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Vos, Traoré; Camarda. A disp.: Nava, Mastrantonio, Bozzolan, Hodzic, Malaspina, Longo, D'Alessio, Fall, Sia, Omoregbe, Turco. All.: Baresi (Bonera è squalificato)

GUBBIO: Venturi, D'Avino, Franchini, D'Ursi, Stramaccioni, Signorini, Corsinelli, David, Maisto, Fossati, Rocchi. A disp.: Bolletta, Tozzuolo, Tommasini, Zallu, Pirrello, Conti, Mancini. All.: Taurino.