MN - Milan Futuro, dalla Primavera aggregati Ibrahimovic, Liberali, Dutu e Sala

La Primavera del Milan che sta affrontando la Lazio è priva di diversi giocatori: Ossola e Bakoune sono out per dei risentimenti muscolari, così come sono fuori per infortunio Grilli, Frugnoli (operato il 27/12 per stabilizzazione frattura scafoide e legamento scafo-lunato della mano sinistra, la prognosi è di sei settimane) e Gualdi. A loro si aggiungono poi altri giocatori che non sono a disposizione di mister Guidi in quanto aggregati con il Milan Futuro (domani in campo in casa del Carpi): si tratta di Ibrahimovic, Liberali, Dutu e Sala.

Ecco gli impegni di gennaio del Milan Futuro in Serie C

21ª giornata, Carpi-Milan Futuro, domenica 5 gennaio alle 17.30 (Sky/NOW) - Stadio Sandro Cabassi

22ª giornata, Milan Futuro-Torres, domenica 12 gennaio alle 12.30 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

23ª giornata, Ascoli-Milan Futuro, domenica 19 gennaio alle 12.30 (Sky/NOW) - Stadio Cino e Lillo Del Duca

24ª giornata, Milan Futuro-Rimini, domenica 26 gennaio alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)