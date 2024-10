MN - Vos assente anche contro la Pianese. Il motivo dell'indisponibilità dell'olandese

vedi letture

Assente già con la Lucchese, Silvano Vos non era tra i presenti nemmeno nella sfida odierna contro la Pianese. L'olandese, secondo quanto appreso da MilanNews.it il giocatore sta recuperando da una lacerazione muscolare da trauma rimediata nella partita contro la SPAL dello scorso 26 settembre. 19 anni, Vos ha raccolto fin qui 4 presenze.

MILAN (4-2-3-1): Nava; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Hodzic (46' Malaspina); Cuenca (60' Sia), Liberali (10' Bartesaghi), Traoré (79' Longo); Turco (46' Fall). A disp. Mastrantonio, Alesi, Bakoune, Zukic. All. Daniele Bonera.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Chesti (57' Indragoli), Pacciardi, Polidori; Nicoli, Proietto, Simeoni (46' Sorrentino, 61' Falleni), Boccadamo; Mastropietro (84' Odjer), Colombo; Mignani. A disp. Filippis, Papini, Spinosa, Capanni. All. Fabio Prosperi.

ARBITRO: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

ASSISTENTI: Andrea Zoppi di Firenze e Giovanni Ciannarella di Napoli

IV UFFICIALE: Giovanni Matteo di Sala Consilina.

NOTE: 595 spettatori presenti. Espulso al 4' Coubis e Minotti per il Milan Futuro. Ammoniti Hodzic, Nava e Bozzolan per il Milan Futuro; Boccadamo per la Pianese.