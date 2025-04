Oddo sull'importanza dei cambi: "Chi subentra è importante tanto quanto gli 11 titolari"

vedi letture

Il tecnico rossonero Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan Futuro-Ternana 1-0. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, raccolte dal nostro inviato, dopo l’importantissima vittoria di oggi pomeriggio arrivata contro un avversario di altissima classifica.

L’importanza dei cambi e l’atteggiamento giusto di chi subentra:

“Anche quella è parte della crescita mentale e personale di un calciatore. È normale che tutti vogliono giocare: l’allenatore ne può scegliere 11 e fa le sue scelte in base a tanti pensieri che sulla sua squadra, l’avversario e altre cose. Loro devono farsi trovare pronti, d’altronde il calciatore non ha nessuna arma per dimostrare se non l’allenamento. Nel momento in cui l’allenatore ti sceglie devi dare tutto quello che hai. Nelle partite in cui non ti sceglie devi dimostrargli che ha sbagliato. I cambi sono l’arma più importante per un allenatore. Chi subentra è importante tanto quanto gli 11 titolari. Il calcio è bello, in un minuto puoi cambiare la storia della tua giornata sportiva, in meglio o in peggio. Quindi che sia un minuto o che siano quindici bisogna essere sempre sul pezzo, impegnarsi e dare tutto per la squadra”.