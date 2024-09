Questo Milan Futuro sa soffrire: Hodzic la riprende prima dell'intervallo, a Lucca finisce 1-1

vedi letture

Sotto gli occhi di Gianluigi Buffon, spettatore d'eccezione al "Porta Elisa", il Milan Futuro strappa un prezioso pari sul campo della Lucchese. Il Diavolo soffre ma la riprende prima dell'intervallo: 1-1 il finale.

Daniele Bonera lancia dal primo minuto Francesco Camarda, dopo la panchina contro la SPAL e ripropone anche Alex Jimenez, assente nell'ultima giornata. Assente Vos, promosso titolare lo svedese Hodzic, in rete nel primo successo della squadra nel turno precedente mentre Bartesaghi, reduce da un cartellino rosso con la prima squadra, prova a rifarsi con l'Under 23.

Non si tifa a Lucca. O, meglio, non c'è la curva a spingere la squadra di casa. Una scelta precisa in segno di protesta nei confronti delle squadre Under 23, come il Milan Futuro, ree di togliere spazio alle piazze italiane. "No alle squadre B" è lo striscione che appare al "Porta Elisa". E i primi minuti della squadra di Daniele Bonera non aiutano a far ricredere gli spettatori: Diavolo che soffre la Lucchese, che passa in vantaggio al 15' con una punizione da distanza importante e defilata, calciata da Saporiti: il tiro passa tra una selva di gambe e sorprende Raveyre.

Il Milan Futuro palesa i soliti problemi di queste uscite in Serie C: costruisce poco e ha pochissime occasioni. Camarda isolato davanti, sgomita come può per trovare spazio ma i palloni giocabili sono quelli che sono. Serve qualche accelerata di Jimenez e la prepotenza fisica di Fall per scuotere la squadra. Il senegalese spaventa tutti dopo uno scontro col portiere avversario che lo lascia a terra per diversi minuti. Passata la paura il Milan prende coraggio e trova il pari: corner di Sandri, deviazione di Camarda, arriva Hodzic di testa e pareggia i conti al 45'.

Secondo tempo col Milan Futuro che prova a contenere e si affida a qualche accelerazione di Jimenez, almeno finché è in campo. Lucchese che prova a riportarsi avanti e quasi ci riesce, con Minotti che toglie un gol praticamente fatto sulla linea e salva il pareggio, utile soprattutto per il morale. In classifica il Diavolo è ancora in piena zona playout e sabato in casa se la vedrà con la Pianese, attualmente a pari punti con i rossoneri.