Serie C 2024-25, il calendario completo del Girone B

Sono stati ufficializzati i calendari di Serie C 2024-25, che prenderà il via nel weekend del 25 agosto e terminerà poi in quello del 27 aprile. Andiamo adesso a vedere quello che è il calendario del Girone B, ricordando che tra parentesi sono indicate le date previste per il match di andata e per quello di ritorno:

GIRONE B

1ª giornata (25 agosto-22 dicembre 2024)

Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri

Legnago-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

SPAL-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

Virtus Entella-Milan Futuro

2ª giornata (1 settembre 2024-5 gennaio 2025)

Ascoli-Pianese

Campobasso-Legnago

Lucchese-Gubbio

Milan Futuro-Carpi

Perugia-SPAL

Pescara-Torres

Pontedera-Ternana

Rimini-Virtus Entella

Sestri Levante-Pineto

Vis Pesaro-Arezzo

3ª giornata (8 settembre 2024-12 gennaio 2025)

Carpi-Perugia

Gubbio-Ternana

Legnago-Vis Pesaro

Pianese-Campobasso

Pineto-Arezzo

Pontedera-Sestri Levante

Rimini-Pescara

SPAL-Lucchese

Torres-Milan Futuro

Virtus Entella-Ascoli

4ª giornata (15 settembre 2024-19 gennaio 2025)

Arezzo-Legnago

Campobasso-Torres

Lucchese-Rimini

Milan Futuro-Ascoli

Perugia-Gubbio

Pescara-Pianese

Sestri Levante-SPAL

Ternana-Pineto

Virtus Entella-Carpi

Vis Pesaro-Pontedera

5ª giornata (22 settembre 2024-26 gennaio 2025)

Ascoli-Lucchese

Gubbio-Campobasso

Legnago-Sestri Levante

Pescara-Perugia

Pianese-Virtus Entella

Pontedera-Arezzo

Rimini-Milan Futuro

Spal-Carpi

Torres-Pineto

Vis Pesaro-Ternana

6ª giornata (25 settembre 2024-2 febbraio 2025)

Arezzo-Gubbio

Campobasso-Vis Pesaro

Carpi-Ascoli

Lucchese-Pianese

Milan Futuro-SPAL

Perugia-Rimini

Pineto-Pontedera

Sestri Levante-Torres

Ternana-Legnago

Virtus Entella-Pescara

7ª giornata (28 settembre 2024-9 febbraio 2025)

Arezzo-Ternana

Ascoli-Rimini

Gubbio-Torres

Legnago-Pineto

Lucchese-Milan Futuro

Pescara-Carpi

Pianese-Sestri Levante

Pontedera-Campobasso

SPAL-Virtus Entella

Vis Pesaro-Perugia

8ª giornata (6 ottobre 2024-16 febbraio 2025)

Ascoli-Pescara

Carpi-Pontedera

Milan Futuro-Pianese

Perugia-Lucchese

Pineto-Gubbio

Rimini-SPAL

Sestri Levante-Vis Pesaro

Ternana-Campobasso

Torres-Arezzo

Virtus Entella-Legnago

9ª giornata (13 ottobre 2024-23 febbraio 2025)

Arezzo-Rimini

Campobasso-SPAL

Legnago-Gubbio

Lucchese-Sestri Levante

Perugia-Virtus Entella

Pescara-Milan Futuro

Pianese-Carpi

Pontedera-Torres

Ternana-Ascoli

Vis Pesaro-Pineto

10ª giornata (20 ottobre 2024-2 marzo 2025)

Ascoli-Perugia

Carpi-Lucchese

Gubbio-Pontedera

Milan Futuro-Legnago

Pineto-Campobasso

Rimini-Pianese

Sestri Levante-Arezzo

SPAL-Pescara

Torres-Ternana

Virtus Entella-Vis Pesaro

11ª giornata (27 ottobre 2024-9 marzo 2025)

Arezzo-SPAL

Campobasso-Sestri Levante

Legnago-Torres

Lucchese-Pescara

Perugia-Milan Futuro

Pianese-Gubbio

Pineto-Ascoli

Pontedera-Virtus Entella

Ternana-Rimini

Vis Pesaro-Carpi

12ª giornata (30 ottobre 2024-12 marzo 2025)

Ascoli-Campobasso

Carpi-Arezzo

Gubbio-Vis Pesaro

Milan Futuro-Pineto

Pescara-Pontedera

Rimini-Legnago

Sestri Levante-Ternana

SPAL-Pianese

Torres-Perugia

Virtus Entella-Lucchese

13ª giornata (3 novembre 2024-16 marzo 2025)

Arezzo-Ascoli

Campobasso-Lucchese

Gubbio-Rimini

Legnago-Perugia

Pineto-Carpi

Pontedera-Milan Futuro

Sestri Levante-Virtus Entella

Ternana-SPAL

Torres-Pianese

Vis Pesaro-Pescara

14ª giornata (10 novembre 2024-23 marzo 2025)

Ascoli-Pontedera

Carpi-Campobasso

Lucchese-Legnago

Milan Futuro-Arezzo

Perugia-Ternana

Pescara-Sestri Levante

Pianese-Vis Pesaro

Rimini-Torres

SPAL-Pineto

Virtus Entella-Gubbio

15ª giornata (17 novembre 2024-30 marzo 2025)

Arezzo-Pescara

Campobasso-Milan Futuro

Gubbio-Carpi

Legnago-SPAL

Pineto-Perugia

Pontedera-Pianese

Sestri Levante-Rimini

Ternana-Lucchese

Torres-Virtus Entella

Vis Pesaro-Ascoli

16ª giornata (24 novembre 2024-6 aprile 2025)

Ascoli-Gubbio

Carpi-Ternana

Lucchese-Pontedera

Milan Futuro-Sestri Levante

Perugia-Arezzo

Pescara-Pineto

Pianese-Legnago

Rimini-Vis Pesaro

SPAL-Torres

Virtus Entella-Campobasso

17ª giornata (1 dicembre 2024-13 aprile 2025)

Arezzo-Virtus Entella

Campobasso-Rimini

Gubbio-Pescara

Legnago-Carpi

Pineto-Pianese

Pontedera-SPAL

Sestri Levante-Perugia

Ternana-Milan Futuro

Torres-Ascoli

Vis Pesaro-Lucchese

18ª giornata (8 dicembre 2024-19 aprile 2025)

Ascoli-Sestri Levante

Carpi-Torres

Lucchese-Arezzo

Milan Futuro-Gubbio

Perugia-Campobasso

Pescara-Legnago

Pianese-Ternana

Rimini-Pontedera

SPAL-Vis Pesaro

Virtus Entella-Pineto

19ª giornata (15 dicembre 2024-27 aprile 2025)

Arezzo-Pianese

Campobasso-Pescara

Gubbio-SPAL

Legnago-Ascoli

Pineto-Rimini

Pontedera-Perugia

Sestri Levante-Carpi

Ternana-Virtus Entella

Torres-Lucchese

Vis Pesaro-Milan Futuro.