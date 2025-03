Serie C, Arezzo-Milan Futuro 1-0: il tabellino del match

vedi letture

Questo il tabellino di Arezzo-Milan Futuro, sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie C, Girone B.

SERIE C, 33^ GIORNATA: AREZZO-MILAN FUTURO

AREZZO-MILAN FUTURO 1-0

MARCATORI: 73' Pattarello

AMMONIZIONI: 23' Malaspina (MIL), 34' Damiani (ARE), 76' Chierico (ARE), 90' + 1' Coccia (ARE)

ESPULSIONI: 88' Oddo (MIL)

MINUTI ADDIZIONALI: 5' ST

AREZZO (4-3-1-2): Trombini; Gilli, Gigli (75' Lazzarini), Chiosa, Righetti (65' Chierico); Damiani (65' Coccia) , Renzi, Santoro; Dezi (65' Mawuli) , Ravasio, Pattarello (86' Capello). All. Cristian Bucchi A disp: Galli, Borra, Montini, Settembrini, Ogunseye, Fiore, Mawuli, Bigi.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Bartesaghi, Camporese (79' Traoré), Coubis; Minotti, Alesi (86' Omoregbe), Malaspina (45' Sandri), Branca, Quirini; Ianesi (65' Sia), Magrassi (65' Turco). All. Massimo Oddo A disp.: Colazni, Raveyre, Bozzolan, Hodzic, D'Alesso, Omoregbe, Paloschi, Zukic, Vos.