Serie C, chiusa la 19^ giornata: risultati e classifiche dei tre gironi

La diciannovesima giornata di Serie C si è chiusa nella giornata di ieri con due posticipi. Nel Girone A continua la marcia del Padova, sempre tallonato dal Vicenza, che mercoledì recupererà la sfida con il fanalino di coda Union Clodiense per provare a portarsi a +8 sulla formazione berica. Nel Girone B invece continua il grande equilibrio fra Pescara, Ternana e Virtus Entella, tutte racchiuse in due punti con la Vis Pesaro appena più dietro. Nel Girone C invece frenata del Benevento, sconfitto in casa dal Giugliano, che riapre i giochi per il primo posto viste le vittorie di tutte le rivali: ora il Monopoli è a -2, mentre l'Audace Cerignola a -3 con la coppia Avellino-Potenza che dista appena cinque lunghezze dalla vetta.

Di seguito risultati e marcatori:

GIRONE A

Renate - Pro Vercelli 1-0

3' Plescia

Vicenza - Trento 3-0

5', 40', 68' Rolfini

Atalanta U23 - Lecco 5-2

15' e 42' Cassa (A), 20 Galeandro (L), 32' e 80' Alessio (A), 52' Sipos (L), 64' Vlahovic (A)

Novara - Triestina 2-3

57' e 73' Olivieri (T), 69' Basso (N), 76' Agyemang (N), 90+3' El Azrak (T)

Giana Erminio-Alcione Milano 0-2

1' Palombi, 72' Bagatti

Padova-Lumezzane 2-0

17' Capelli, 89' Spagnoli

Pro Patria - Pergolettese 1-1

1' Basili (PE), 14' Bashi (PP)

Caldiero Terme-Union Clodiense 2-2

12' Biondi (UC), 43' e 70’ Cazzadori (CT), 87’ Serena (UC)

Feralpisalò-Arzignano V. 0-1

17' Lunghi (A), 96’ Pilati (F)

Albinoleffe - Virtus Verona 3-1

8’, 64’ Zoma (A), 17’ Mehic (V), 69’ Mustacchio (A)

GIRONE B

Pineto - Rimini 1-1

38' Gambale (P), 77' Ubaldi (R)

Legnago Salus - Ascoli 0-1

25' Varone

Sestri Levante-Carpi 1-3

35' Contiliano (C), 45' Puletto (C), 48' Gerbi (C), 90'+2 Parravicini (SL)

Campobasso - Pescara 2-2

Pontedera - Perugia 2-1

17' rig., 48' Italeng (Pon), 70' Montevago (Per)

Ternana - Virtus Entella 1-1

32' Guiu (VE), 86' Aloi (T)

Torres - Lucchese 0-0

Vis Pesaro - Milan Futuro 2-1

57' Okoro (VP), 77' Longo (MF), 87' Cannavò (VP)

Arezzo-Pianese 4-2

10’, rig. 45'+1’, 47’, 48’ Pattarello (A), 33' e 64’ Mignani (P)

Gubbio-SPAL 1-1

19' Arena (S), 95’ Tommasini (G)

GIRONE C

Team Altamura - Avellino 1-3

5' Rolando (TA), 24' Redan (A), 47' Patierno (A), 90+2' Gori (A)

Casertana - Trapani 0-1

67' Lescano

Juventus Next Gen - ACR Messina 2-0

68' Guerra, 90' Afena-Gyan

Sorrento - Cavese 1-3

5' Fella (C), 25' Bolsius (S), 36' Pezzella (C), 90+1' Vitale (C)

Turris - Crotone 0-5

13' Oviszach, 37' Tumminiello, 54' e 70' Guerini, 77' Vitale

Benevento-Giugliano 0-1

72' Celeghin

Catania-Potenza 0-2

68' e 80' Caturano

Monopoli - Taranto 4-0

6' Grandolfo, 24' rig. e 27' Bruschi, 88' Pace

Foggia - Picerno 1-0

37’ Parodi

Latina - Audace Cerignola 0-1

63’ Paolucci

Ecco le classifiche dei tre gironi: