Serie C, il DS del Pescara si lamenta: "Mai visto un arbitro così scarso come quello di oggi"

Ho visto il secondo tempo dalla tribuna perché l’arbitro mi ha espulso dopo avergli detto che era scarso. Per me non è scarso, ma scarsissimo”. Sono dure le parole del direttore sportivo del Pescara, nel girone B di Serie C col Milan Futuro, Pasquale Foggia nei confronti del direttore di gara dopo la sconfitta per 1-0 contro la Vis Pesaro: “Inviterei il designatore arbitrale a rivedere questa partita per la gestione della gara dal primo all’ultimo minuto, una gestione imbarazzante. - prosegue Foggia a Rete 8 - Quando uno è scarso è scarso. Sono scarso se prendo un giocatore che fa male, il giocatore ammette di aver fatto una partita brutta e la stessa cosa deve farla l’arbitro perché ha fatto una partita vergognosa, non per l’errore, ma per come è stata condotta e questo mi dispiace. - prosegue il dirigente come riporta Pescarasport24.it - Tutti possono sbagliare, ma non bisogna essere presuntuosi e lui lo è stato nei confronti dei nostri calciatori”.

Foggia poi prosegue nella sua invettiva: “Non so quanti falli abbiano commesso quelli della Vis Pesaro, ma hanno preso solo un giallo al novantesimo con il portiere, Okoro lancia il pallone in tribuna e viene graziato, mentre Squizzato al primo fallo ammonito, è stata una direzione scandalosa e l’arbitro non merita di arbitrare gare così. Oggi è incommentabile la gestione della gara. Ho 41 anni e gioco da quando ne ho 5, ho calcato i campi di calcio per qualche anno sia da giocatore sia da direttore, ma un arbitro così scarso non l’ho mi visto”.

Foggia infine elogia i suoi calciatori: “Questa sconfitta ci darà la cattiveria giusta per il futuro, oggi i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, una partita stupenda nell’enorme difficoltà di giocare con l’uomo in meno contro una squadra fisica. Sono strafelice per loro”.