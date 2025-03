Serie C, la classifica del 2025 del Girone B: Milan Futuro ultimo

Sono undici le giornate di campionato che separano le 60 formazioni di Serie C dal termine della stagione regolare. E tutti i traguardi rimangono a disposizione. In ognuno dei tre gironi. Sia per la promozione diretta, che per la volata playoff o salvezza, molto dipenderà dall'attuale stato di forma di ognuna delle compagini. Ecco allora che risulta interessante capire come quest'ultime si siano mosse nel 2025. Con 11 gare già in archivio.

L'unico raggruppamento ad aver già mandato in archivio il 31° turno è il Girone B dove, lavorando solo sui risultati del nuovo anno, ci si accorge che i due punti che separano Virtus Entella e Ternana nella classifica generale si ritrovano anche qui. A conferma del percorso 'in simbiosi' che le due squadre stanno continuando a fare. La terza forza del torneo, però, cambia: il Pineto di Ivan Tisci a prendersi l'ultimo gradino del podio con 23 punti conquistati sui 33 disponibili e sette vittorie in archivio.

Bene anche Torres e Pianese, mentre con 16 punti nel 2025 ben cinque squadre: Pescara, Rimini, Vis Pesaro, Gubbio e Pontedera.

In coda, invece, continua a stazionare Milan Futuro con 7 punti in archivio e una sola vittoria a referto. Male anche l'Ascoli, mentre un piccolo spiraglio di luce lo si vede in casa SPAL che ieri ha centrato la seconda vittoria del nuovo anno.

Serie C, Girone B: la classifica del 2025

Virtus Entella 27

Ternana 25

Pineto 23

Torres 21

Pianese 19

Pescara 16

Rimini 16

Vis Pesaro 16

Gubbio 16

Pontedera 16

Arezzo 14

Carpi 14

Perugia 13

Lucchese 13

Campobasso 11

Legnago Salus 10

SPAL 9

Ascoli 8

Sestri Levante 7

Milan Futuro 7