Serie C, prosegue la 20a giornata: alle 15 in campo il Milan Futuro

Prosegue la ventesima giornata di Serie C con le gare in programma domenica. Quattro gare in programma alle ore 15 nel Girone A, con gli occhi puntati soprattutto su Trento-Padova. Nel Girone B tre sfide divise tra le 17:30 e le 19:45, con focus sul derby Rimini-Carpi. Si gioca anche Pescara-Ternana, mentre il Milan Futuro ospita l'Entella. Infine ben quattro gare in programma nel Girone C. A ora di pranzo spazio a Potenza-Messina, mentre nel pomeriggio spazio ad Avellino-Picerno, Catania-Sorrento e Taranto-Giugliano.

20ª GIORNATA – 20-21-22-23 DICEMBRE 2024

GIRONE A

Già giocate

Alcione-Atalanta U23 0-1

Vlahovic

Arzignano-Triestina 3-0

3' e 44' Lunghi, 67' Cerretelli

Lumezzane-Virtus Verona 0-3

4' e 66' Amadio, 19' Rispoli

Novara-Feralpisalò 0-1

4' Maistrello

Renate-Pro Patria 1-0

24' Vassallo

Union Clodiense-Lecco 1-1

83' Sipos (L), 90'+6 [rig.] Scapin (U)

Domenica ore 15.00

Caldiero Terme-AlbinoLeffe

Giana Erminio-Vicenza

Pergolettese-Pro Vercelli

Trento-Padova

GIRONE B

Già giocate

Ascoli-SPAL 1-1

9' Caccavo (A), 17' Antenucci (S)

Lucchese-Pineto 3-3

14', 63' e 83' Bruzzaniti (P), 22' Antoni (L), 25' Quirini (L), 27' Saporiti (L)

Pontedera-Legnago 0-0

Sestri Levante-Gubbio 2-1

49' Rocchi (G), 52' Clemenza (S), 77' Parravicini (S)

Domenica ore 15.00

Campobasso-Arezzo

Milan Futuro-Virtus Entella

Pescara-Ternana

Domenica ore 17.30

Perugia-Pianese

Vis Pesaro-Torres

Domenica ore 19.45

Rimini-Carpi

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Benevento 1-2

5' Manconi (B), 18' Perlingieri (B), 66' Saio (C)

Monopoli-Turris 3-0

7' Angileri, 67' e 84' Grandolfo

Team Altamura-Crotone 1-3

11' e 76' Tumminello (C), 19' Oviszach (C), 55' Minesso (T)

Audace Cerignola-Juventus Next Gen 3-3

11' Palumbo (J), 30' Visentin (A), 35' Tascone (A), 61' Salvemini (A), 69' Afena-Gyan (J), 87' Puczka (J)

Casertana-Latina 0-2

58' Vona, 88' Riccardi

Domenica ore 12.30

Potenza-ACR Messina

Domenica ore 17.30

Avellino-Picerno

Catania-Sorrento

Taranto-Giugliano

Lunedì ore 20.30

Trapani-Foggia.