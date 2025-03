Serie C, risultati e classifica: Milan terzultimo a - 12 dalla salvezza

Si è conclusa ieri la 32esima giornata del girone B di Serie C: le due dirette concorrenti per un posto ai playout del Milan Futuro hanno perso fragorosamente entrambe. Il Sestri Levante ha subito un poker nel derby contro la capolista Virtus Entella, mentre la SPAL ha perso 3-0 in casa contro la Ternana seconda in classifica. Oggi il Milan è terzultimo a 24 punti a una sola lunghezza di vantaggio sull'ultima posizione, che significherebbe retrocessione diretta, occupata da Sestri e Legnago. A sei giornate dal termine la salvezza diretta è quasi impossibile: i rossoneri sono a -12 dall'Ascoli sestultimo. Se il campionato finisse oggi la squadra di Oddo si giocherebbe i playout contro la SPAL, in un doppio confronto andata e ritorno.

GIRONE B - 32esima giornata

Ascoli-Arezzo 1-0

52' Varone

Carpi-Pineto 1-1

10' Schirone (P), 43' Rigo (C)

Lucchese-Campobasso 2-0

81' rig. e 83' Selvini,

Milan Futuro-Pontedera 1-1

73' Camporese (M), 82' Corona (P)

Rimini-Gubbio 0-1

73' Iaccarino

Pescara-Vis Pesaro 2-2

14' Alfonso Peixoto (V), 24' Ferraris (P), 59' Pucciarelli (V), 79' Lancini (P)

Perugia-Legnago Salus 2-1

25’ Cisco (P), 45’ Matos (P), 47’ Noce (L)

Pianese-Torres 2-1

2' Mignani (P), 4' Fischnaller (T), 69' Da Pozzo (P)

Virtus Entella-Sestri Levante 4-0

48' Castelli, 55' Casarotto, 90' Di Mario, 90+2' Guiu

SPAL-Ternana 0-3

3' Cicerelli, 58' Cianci, 87' Ferrante

CLASSIFICA: Virtus Entella 71, Ternana 69 (-2), Pescara 58, Torres 57, Vis Pesaro 52, Pineto 49, Arezzo 49, Pianese 47, Rimini 43 (-2), Gubbio 41, Carpi 40, Perugia 39, Pontedera 37, Campobasso 36, Ascoli 36, Lucchese 29 (-6), SPAL 28 (-3), Milan Futuro 24, Sestri Levante 23, Legnago Salus 23