Serie C, Torres-Milan Futuro 0-0: il racconto del match e il tabellino

Finisce 0-0, al Vanni Sanna di Sassari, il recupero della 3ª giornata del Girone B di Serie C tra Torres e Milan Futuro. Un risultato giusto per quanto espresso in questo turno infrasettimanale, causato dal rinvio del match per i numerosi impegni dei rossoneri con le nazionali giovanili: contro una squadra finora imbattuta in stagione i rossoneri hanno sfoderato una prestazione grintosa e tenace, soffrendo tutto sommato poco e anzi avendo le migliori occasioni per sbloccare il punteggio. Una per tempo, soprattutto: nei primi 45' con Fall, nella ripresa col duo Turco-Cuenca.

Veniamo via dalla Sardegna - dove torneremo a novembre per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, sempre contro la Torres - con tante buone indicazioni per un settembre ancora ricco di appuntamenti. In 90' dalle poche emozioni è da sottolineare l'attenzione continua in ogni fase di gioco dei rossoneri, capaci comunque di prodursi in manovre di gioco interessanti contro un'avversaria di valore, che vincendo avrebbe agganciato la testa della classifica. Ci sono ancora tre appuntamenti di campionato in quello che resta del mese: i ragazzi di Mister Bonera torneranno in campo lunedì 23, quando saranno di scena a Rimini.

LA CRONACA

Si parte con una grande occasione per i rossoneri, quando un rimpallo dopo il rinvio della difesa finisce fuori di poco al 2'. È il principale sussulto di un inizio che non regala grandi emozioni nei primi 20': i padroni di casa provano a fare il match, i ragazzi di Bonera non concedono spazi. Prova a farsi notare Sandri al 18' con una punizione che impegna Zaccagno, la Torres risponde al 28' con l'assist di Liviero per Brentan che però manca l'attimo. Al 36' la chance è per Fall, che conclude trovando il salvataggio sulla linea di Fabriani. Prima dell'intervallo sardi pericolosi con una mischia in area che però non produce effetti concreti.

A inizio secondo tempo si segnala una gran diagonale difensiva di Jiménez, che salva al 55' su Scotto lanciato a rete. Dopo minuti di stallo al 70' una doppia fiammata rossonera: prima Turco, appena entrato, sfiora l'appuntamento col pallone a centro area dopo la respinta non trattenuta di una conclusione di Jiménez, poi il sinistro a giro di Cuenca trova la risposta coi pugni di Zaccagno. Ancora Hugo prova a lanciare in profondità Zeroli al 78', ma l'uscita del portiere avversario anticipa la conclusione del capitano rossonero. Nel finale l'intensità resta alta ma le occasioni, da un lato e dall'altro, scarseggiano. L'ultimo acuto è dei padroni di casa con una punizione al quinto minuto di recupero, ma al triplice fischio è 0-0.

IL TABELLINO

TORRES-MILAN FUTURO 0-0

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zecca (16'st Zambataro), Masala (40'st Casini), Brentan, Liviero (30'st Guiebre); Mastinu, Scotto (30'st Nanni); Fischnaller (40'st Goglino). A disp.: Petriccione, Petricciuolo; Coccolo, Giorico, Minnelli, Marini, Xhana. All.: Greco.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jiménez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Zeroli, Sandri (42'st Malaspina); Cuenca (42'st Sia), Vos (1'st Hodzic), Fall (29'st Bozzolan); Longo (24'st Turco). A disp.: Mastrantonio, Pittarella; D'Alessio, Zukić; Alesi, Traorè. All.: Bonera.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Ammoniti: 14'st Coubis (MF), 36'st Fischnaller (T), 39'st Turco (MF), 46'st Mastinu (T).