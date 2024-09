Serie C, Torres-Milan Futuro non si giocherà domani ma il 18 settembre

A differenza delle avversarie, il Milan Futuro questo weekend non scenderà in campo per la terza giornata del girone B di Serie C contro la Torres. La società sarda ha infatti comunicato che il match fra i rossoblù ed i giovani rossoneri, previsto inizialmente per domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45 al Vanni Sanna, è stato posticipato a mercoledì 18 settembre 2024 ore 20:45.

Perché questo rinvio? Il motivo è semplice ed è legato al regolamento della Lega Pro, che prevede lo spostamento di una partita in caso si defezioni di almeno tre giocatori per gli impegni con la rispettive nazionali, visto che la Serie C non si ferma al contrario di Serie A e Serie B: il Milan in questo caso avrà cinque giocatori impegnati in nazionale, ovvero Zeroli, Camarda, Cuenca, Liberali e Bartesaghi. Per questo motivo la gara è stata rinviata di 10 giorni.