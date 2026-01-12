Serie D, Girone B: la classifica aggiornata dopo l'ultima giornata

Ieri non ha giocato solo la Prima Squadra, ma anche Milan Futuro, che al Chinetti di Solbiate Arno si è dovuto piegare al Pavia, che di misura è riuscito a portare a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo l'ultimo turno di campionato:

Folgore Caratese 39 punti (1)

Brusaporto 34 (19)

Chievo Verona 34 (19)

Casatese Merate 31 (19)

Milan Futuro 31 (19)

Ciserano Bergamo 30 (19)

Villa Valle 30 (19)

Caldiero Terme 27 (19)

Breno 27 (19)

Castellanzese 25 (19)

Oltrepò 25 (19)

Leon 24 (19)

Real Calepina 21 (19)

Scanzorosciate 18 (18)

Varesina 17 (19)

Pavia 15 (19)

Vogherese 13 (19)

Sondrio 11 (18)