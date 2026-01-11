Serie D, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Pavia
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Pavia, gara valida per la 19^ giornata di Serie D:
MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Minotti, Zukic, Borsani, Sala, Eletu, Hodzic, Ossola, Domnitei, Asanji. A disp.: Bouyer, Cullotta, Nolli, Karaca, Geroli, Branca, Sardo, Magrassi, Traoré. All.: Oddo.
PAVIA: Bifulco, Concina, Monza, Poesio, Quaggio, Sbardella, Nucera, Pandullo, Biagioni, Itraloni, Cominetti. A disp.: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama, Odalo, Cecchi, Ardemagni, Ghiozzi, Natoli. All.: A. Filippini.
