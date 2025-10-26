Serie D, oggi alle 14.30 Folgore Caratese-Milan Futuro: out Balentien. Ecco dove seguire la gara

Oggi alle 14.30 il Milan Futuro di Massimo Oddo, reduce da tre sconfitte di fila contro Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme e Breno, sarà impegnato sul campo della Folgore Caratese nella gara valida per la 9^ giornata del Girone B di Serie D. La partita si giocherà allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Per quanto riguarda la squadra rossonera, c'è una sola novità sul fronte degli indisponibili: si ferma è infatti fermato l'attaccante Balentien. Lo riferisce il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi. 

DOVE SEGUIRE LA GARA
La partita, che sarà arbitrata da Daniele Chindamo della sezione di Como, verrà trasmessa in diretta da Sportitalia. Milannews.it vi racconterà invece come sempre il match con il suo live testuale. 
 