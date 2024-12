Stasera Milan Futuro-Campobasso: la designazione arbitrale della sfida

Questa sera il Milan Futuro recupera la 15esima giornata del campionato di Serie C - NOW che era stata spostata in occasione dell'ultima pausa nazionali per via dei troppi rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Oggi i giovani di mister Daniele Bonera sfidano in Molise una squadra che è nona in classifica con 11 punti in più. Una gara che il Futuro deve vincere se vuole evitare di perdere treni importanti nei bassifondi della classifica. Di seguito la designazione arbitrale:

MILAN FUTURO - CAMPOBASSO, giovedì 05/12/2024 - h. 20.00

Arbitro: Cristiano Ursini (Pescara)

Assistenti: Giovanni Francesco Massari (Molfetta) - Giovanni Ciannarella (Napoli)

IV Uomo: Leonardo Di Mario (Ciampino)