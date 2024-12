Ternana, Romeo: "Milan Futuro tecnicamente molto forte, potranno dare filo da torcere"

Federico Romeo, centrocampista della Ternana ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di TRG all'interno della trasmissione Arena C in onda su TRG. Iniziando dal successo ottenuto contro Milan Futuro: “Sono una squadra giovane, tecnicamente sono forti e potranno dare filo da torcere. Noi siamo contenti per il risultato, importante vincere le partite in qualsiasi modo. Abate ci chiede un calcio preciso, io lo praticavo già lo scorso anno. C’è stato un periodo di adattamento per altri, come ha detto Casasola. Sono idee complicate ma molto belle quando ti entrano in testa. Pensiamo partita dopo partita senza guardare troppo avanti”

Baldini si sente già in B con il suo Pescara? Ecco la risposta del calciatore delle Fere: “Noi guardiamo nel nostro orticello, pensiamo alla Ternana e ai nostri risultati. Non ci interessa, il campionato è lunghissimo. Abbiamo Pianese ed Entella, dopo penseremo al Pescara”