Tuttosport - Milan Futuro a caccia di rinforzi: occhi su Okoro della Vis Pesaro

Il Milan Futuro è a caccia di rinforzi a gennaio per risalire la classifica. Con Francesco Camarda che spesso è in prima squadra, serve un innesto offensivo e per questo il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino Alvin Okoro, attaccante esterno classe 2005 della Vis Pesaro. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che la giovane punta ha segnato qualche settimana fa proprio ai rossoneri e nei giorni scorsi il dt della formazione Under 23 milanista, Kirovski, ha avviato i contatti con il Venezia, club proprietario del suo cartellino.

Si riporta di seguito la classifica del Girone B di Serie C:

Pescara 41

Ternana (-2) 41

Entella 41

Torres 36

Vis Pesaro 35

Arezzo 35

Arezzo 32

Rimini 28

Campobasso 25

Pineto 25

Ascoli 25

Pianese 25

Carpi 24

Perugia 23

Gubbio 22

Pontedera 20

Lucchese 19

Spal (-3) 19

Milan Futuro 16

Sestri Levante 16

Legnago Salus 13