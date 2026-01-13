ufficiale
Aron Babaj è un nuovo giocatore di Milan Futuro
MilanNews.it
Con un comunicato ufficiale, il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Aron Babaj in rossonero per Milan Futuro.
COMUNICATO UFFICIALE: ARON BABAJ - "Il centrocampista classe 2009 ha firmato un contratto con il Club rossonero. AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Aron Babaj, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri"
MILAN FUTURO
