ufficiale il Milan e Samuele Longo si separano consensualmente

Con un breve comunicato il Milan ha annunciato sul proprio sito la rescissione consensuale del contratto dell'attaccante classe 1992 Samuele Longo, inserito in questa prima parte di stagione nella rosa di Milan Futuro: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Samuele Longo. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

A disposizione di mister Daniele Bonera come fuori quota e attaccante di esperienza per la prima storica stagione di Milan Futuro in Serie C, Longo non è riuscito a rispettare le apsettative e speranze che il club aveva riposto in lui: solamente due gol in 18 presenze. Il centravanti, come riportato nelle ultime ore dal collega Matteo Moretto (LEGGI QUI), tornerà in Spagna dove ha già passato buona parte della carriera e si accaserà all'Antequera, squadra di terza divisione. Il club spagnolo lo ha annunciato in mattinata: