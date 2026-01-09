ufficiale Jacopo Sardo è del Milan. Arricchisce il Progetto Milan Futuro

Era nell'aria da qualche giorno e ora è anche ufficiale: Jacopo Sardo è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2005 arriva in rossonero per arricchire il talento da sviluppare nel progetto di Milan Futuro, la seconda squadra rossonera allenata da Massimo Oddo e che al momento milita in Serie D. Nativo di Roma, in questa stagione è stato a lungo aggregato alla prima squadra del Monza, club da cui arriva, nel campionato cadetto di Serie B.

Il comunicato ufficiale del club rossonero che annuncia la firma di Jacopo Sardo con il Milan: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Jacopo Sardo, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista, nato nel 2005, arriva da AC Monza e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".