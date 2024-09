Zeroli e Bartesaghi titolari con Milan Futuro: non ci saranno con il Leverkusen

Paulo Fonseca ha deciso di portarsi solamente i calciatori della lista A per la prima trasferta di questa Champions League: domani i rossoneri sfidano il Bayer Leverkusen alla BayArena alle ore 21. Con la squadra, però, non ci sarà nessun giovane, nemmeno Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi: centrocampista e difensore, infatti, sono in questi minuti impegnati da titolari con il Milan Futuro nella partita contro la Lucchese, in programma alle 20.45.

LUCCHESE (4-4-2): Palmisani; Visconti, Gasbarro, Sabbione, Antoni; Quirini, Welbeck, Gimignani, Tumbarello; Saporiti, Sasanelli. A disp.: Coletta, Allegrucci, Dumbravanu, Frison, Djibril, Magnaghi, Selvini, Ndiaye, Fedato, Botrini, Catanese, Leone, Moschella, Giacchino. All. Gorgone

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Hodzic, Sandri; Cuenca, Zeroli, Fall; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Bozzolan, Malaspina, Alesi, Dutu, D'Alessio, Traorè, Turco, Zukic. All. Bonera