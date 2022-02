10 febbraio 1986: Silvio Berlusconi diventa ufficiosamente proprietario del Milan

Il 10 febbraio 1986 Silvio Berlusconi diventò ufficiosamente proprietario del Milan. La ratificazione ufficiale arrivò soltanto dieci giorni più tardi mentre il 24 marzo Berlusconi divenne ufficialmente presidente. Dopo la parentesi Farina, Berlusconi riuscì a rilanciare il Milan in ambito nazionale e interazionale vincendo otto scudetti, sette Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, cinque Champions League, cinque Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e un Mondiale per Club per un totale di 29 trofei in 30 anni.