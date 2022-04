12 aprile 2016, il Milan esonera Mihajlovic. Al suo posto Brocchi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esattamente 6 anni fa, il 12 aprile 2016, il Milan esonerava Sinisa Mihajlovic per ingaggiare come allenatore della prima squadra, Cristian Brocchi. Silvio Berlusconi, allora presidente del Milan, nonostante una finale di Coppa Italia conquistata dal tecnico serbo, decise di sollevarlo dall’incarico dopo 5 partite consecutive senza vittorie in campionato. La sconfitta casalinga 1-2 contro la Juventus, fu fatale all’attuale tecnico del Bologna. Mihajlovic in totale è rimasto sulla panchina rossonera per 38 partite. I suoi risultati parlano di 19 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte.