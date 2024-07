125 anni AC Milan, Furlani: "Oggi il Milan, grazie alla visione di Cardinale e RedBird, pone le fondamenta per i suoi prossimi 125 anni"

In occasione dei 125esimo anno della propria storia il Milan ha annunciato iniziative ed eventi dedicate all'occasione (clicca qui). Un traguardo importante per la storia del Club, con il CEO Giorgio Furlani che ha così commentato: “In tutta la sua storia, il nostro Club è sempre stato un innovatore: lo ha dimostrato attraverso i successi ottenuti, lo stile di gioco, l’avanguardia delle metodologie impiegate, dei suoi centri tecnici, ma anche attraverso un’anima inclusiva dai valori forti, la potenza del brand, la propulsione commerciale e soprattutto attraverso il talento dei suoi protagonisti.

Oggi, forti del sostegno e della visione strategica di Gerry Cardinale e RedBird Capital Partners, il Milan sta ponendo le fondamenta per i suoi prossimi 125 anni, per regalare a tutti i tifosi nuovi successi ed emozioni”.