13 novembre 2017: l'Italia pareggia con la Svezia e non si qualifica ai Mondiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 13 novembre 2017 l'Italia venne eliminata dai play-off per i Mondiali 2018. La formazione azzurra guidata da Giampiero Ventura non andò oltre lo 0-0 a San Siro contro la Svezia, che nell'incontro d'andata si impose per 1-0 a Solna. Per la prima volta dopo 60 anni, la nazionale italiana mancò l'accesso alla competizione internazionale più importante al Mondo.