15 minuti di cori contro la società poi la Curva segue la gara in silenzio

L'inizio della partita tra Milan e Roma è stato caratterizzato dal clima pesante di contestazione contro la società in linea con le ultima settimane: sono risuonati, ripresi da quasi tutto lo stadio, i cori come "Cardinale devi vendere, vattene" o "Noi non siamo americani", come anche "Ci siamo rotti il cazzo". Poi, dopo circa un quarto d'ora di cori incessanti la Curva Sud ha cessato di cantare e sta seguendo la partita in silenzio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disp. De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Fabbri.

ASSISTENTI: Costanzo e Vecchi.

IV UFFICIALE: Marcenaro.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.