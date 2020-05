16 maggio 2009 - L'ultima partita di Sheva col Milan

16 maggio 2009, Stadio Friuli. Il Milan di Ancelotti sfida l'Udinese di Pasquale Marino alla terzultima col campionato ormai agli sgoccioli (l'Inter vincerà matematicamente grazie alla sconfitta dei rossoneri). Al 73', con i bianconeri in vantaggio 2-0, Andriy Shevchenko fa il suo ingresso in campo al posto di Pato: sarà la sua ultima presenza in assoluto con la maglia del Diavolo. La gara si concluderà 2-1 con una rete al photofinish di Massimo Ambrosini. Sheva era tornato al Milan in prestito dal Chelsea, dove rientrerà a fine stagione prima di trasferirsi alla Dinamo Kiev.