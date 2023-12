19 tiri totali per la Dea e 14 dei rossoneri: ecco le statistiche di Atalanta-Milan

vedi letture

Il Milan crolla a Bergamo sotto i colpi di Lookman e Muriel nel finale di gara. Rossoneri male, soprattutto nel secondo tempo concedendo troppo alla Dea, brava e fortunata nel trovare il gol partita nel finale con un colpo di tacco di Muriel. Rossoneri a -7 dalla Juve e in attesa dell'Inter questa sera. Il Milan è apparso lento e poco motivato nel secondo tempo, di seguito le statistiche del match.

Vige, stranamente, equilibrio nonostante la sconfitta dei rossoneri: 19 tiri totali per la Dea e 14 dei rossoneri, 7 in porta da parte dell'Atalanta e 4 per il Milan. Nel possesso palla sono i rossoneri ad avere la meglio con 58% su 42%. Anche nei passaggi il Milan ha un predominio: 576 contro 414. Parità per ciò che concerne il discorso relativo ai falli, 11 ai testa per entrambe le squadre. Ammonizioni 3 a 1 per il Milan e nei corner, da cui è poi derivato il gol di Giroud, l'Atalanta vince per 6 a 4.