21 agosto 2004, la Lega Serie A ricorda il trionfo del Milan in Supercoppa

21 agosto 2004: con una tripletta di Shevchenko il Milan batte la Lazio per 3-0 e mette in bacheca la sua quinta Supercoppa Italiana. Lo ricorda la Lega Serie A sul proprio profilo Twitter.

ON THIS DAY ⁰

21 agosto 2004

Con una tripletta di @jksheva7, il @acmilan batte la Lazio per 3-0 e mette in bacheca la sua quinta Supercoppa Italiana.#WeAreCalcio pic.twitter.com/An1yEaVPUb