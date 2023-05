24 maggio 2009: l'ultima a San Siro di Paolo Maldini

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nemo propheta in patria. Perché il 24 maggio del 2009, ad anni quarantuno, Paolo Maldini dà l'ultimo saluto a San Siro, il suo stadio per tutta la carriera, da imberbe ragazzino a capitano consumato. È una partita non decisiva, anzi. Il Milan gioca contro la Roma, con i rossoneri che non hanno praticamente obiettivi, se non quello di blindare ufficialmente la qualificazione in Champions League dell'anno successivo. La settimana prima una sconfitta contro l'Udinese aveva consegnato ai cugini interisti lo Scudetto, mentre il Meazza si accinge a salutare proprio Maldini: 902 presenze, 26 trofei alzati, sarà il commiato definitivo nonostante ci sia un'altra partita dopo, quella contro la Fiorentina della settimana dopo.

L'allenatore è ancora Carlo Ancelotti, mentre i meneghini vanno sotto alla mezz'ora per una punizione di Rise. Sarà l'ultima a San Siro anche per Sor Carletto, che poi verrà sostituito. I settanta mila di San Siro hanno delle sciarpe celebrative, la stessa Roma ne ha omaggiato la presenza grazie a una maglietta. Non tutti però sono felici: Berlusconi viene contestato, la sfida va a rilento. Pareggio di Ambrosini a un quarto d'ora dalla fine, poi Menez per il 2-1, ancora Ambrosini, infine Totti per il 3-2 definitivo, con Ambrosini - uomo ovunque - espulso per proteste.

Fin qui la cronaca della partita. C'è però ancora il giro d'onore da parte di Capitan Maldini per avere gli applausi dello stadio. Tutto bene, almeno finché non arriva sotto la Sud. Perché una parte del gruppo del tifo organizzato incomincia a fischiarlo. Il giorno dopo, addirittura, la rivendicazione da parte della Curva Sud. Nessuno si aspettava uno sgarbo del genere all'ultima curva, al netto dei rapporti certamente non straordinari fra lo stesso Maldini e la Curva Sud. Le parole e i fischi rimangono impressi comunque come uno spaccato del tifo popolare, lo stesso che adesso ha un buon occhio verso questa dirigenza dopo avere visto il rischio di sprofondare con Yonghong Li e non solo.