25 tiri e neanche un gol: Milan, contro la Roma come nel gennaio 2023

Il Milan ha portato a casa una sconfitta dopo la sfida di ieri a San Siro. Il primo round dei quarti di finale di Europa League è andato infatti alla Roma, che dovrà difendere l'1-0 all'Olimpico giovedì prossimo. Di sicuro non è stata una grande prestazione quella di ieri sera per i rossoneri, che hanno provato a più riprese a scardinare la difesa giallorossa ma non si sono mai resi veramente pericolosi, e nelle poche occasioni avute non hanno concretizzato.

Il Milan non ha trovato la rete dopo aver tirato 25 volte in questa partita, l’ultima volta che aveva tentato più conclusioni senza segnare era stato nel gennaio 2023 (34 vs Torino in Coppa Italia).