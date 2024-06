28 giugno 2020: 4 anni fa Pioli sfidava Fonseca a San Siro

Il 28 giugno 2020, esattamente 4 anni fa, il Milan era ancora impegnato in campionato, in quella Serie A particolarissima segnata dal Covid, che la interruppe a inizio marzo e costrinse tutte le squadre e la Lega a giocare il campionato d'estate, nei mesi di giugno e luglio. Il Milan tornò dopo la pausa covid più forte che mai: erano i primi mesi di Stefano Pioli, e quella versione dei rossoneri gli fece guadagnare la riconferma per la stagione successiva.

Ma torniamo al 28 giugno 2020: a San Siro c'è la Roma di Paulo Fonseca, che sarà proprio il successore di Pioli sulla panchina rossonera. Risultato: 2-0 per un Milan veramente in forma, con i gol di due ex come Rebic e Calhanoglu.