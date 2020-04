3 aprile 2007 - Il 2-2 di San Siro contro il Bayern

Il 3 aprile 2007, tredici anni fa, il Milan giocò l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern, per quella che sarebbe stata una cavalcata fino alla vittoria di Atene. Quella gara però non girò a favore dei rossoneri: l'undici di Ancelotti passò due volte in vantaggio, prima con Pirlo al 40' (unico gol di testa della sua carriera) e poi con Kakà su rigore all'84', ma fu raggiunto per due volte a causa della doppietta di Van Buyten (78' e 93').