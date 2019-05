30 gol stagionali, Piatek tra i bomber d’Europa: ha fatto meglio di CR7

Grazie al gol messo a segno contro il Frosinone, Piatek è entrato in un ristretto club di super bomber che in Europa hanno tagliato il traguardo delle trenta marcature stagionali. Il Pistolero ha raggiunto Benzema e Ben Yadder al sesto posto di questa speciale classifica, alle spalle di Messi (50 reti), Mbappé (38), Lewandowski (38), Aguero 32 e Aubameyang 31. In Italia, Cristiano Ronaldo compreso, nessuno c’è riuscito. Ora Kris è a caccia di un piccolo record: con un altro gol, infatti, raggiungerebbe quota 10 in campionato con il Milan, dopo averne segnati 13 col Genoa. Piatek diventerebbe il primo calciatore in Serie A a raggiungere la doppia cifra con due maglie diverse.