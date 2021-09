30 settembre 2020, il Milan compra Hauge dopo averlo visto nel Bodo Glimt

Esattamente un anno fa, il Milan acquistava dal Bodo Glimt, Jens Petter Hauge. Hauge quel giorno effettuò le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto con i rossoneri, che il giorno seguente, ne ufficializzarono l’arrivo. Dopo meno di un anno però, la stessa società di via Aldo Rossi, lo ha ceduto all’Eintracht Francoforte. In totale per l’esterno norvegese 24 presenze e 5 reti nel Milan.