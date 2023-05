31 maggio 2009: l'ultima partita di Paolo Maldini con la maglia del Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il 31 maggio 2009, in occasione di Fiorentina-Milan, match valido per la 38^ giornata di Serie A, Paolo Maldini, attuale dt del club di via Aldo Rossi, ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia rossonera: l'ex capitano milanista è sceso in campo da primo minuto ed è uscito al termine della gara tra gli applausi di tutto il Franchi.