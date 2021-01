50 nomi per il futuro: presenti due milanisti nella lista pubblicata dalla UEFA

50 nomi per il futuro del calcio europeo e ben 7 giocano in Italia. La UEFA ha stilato un lungo elenco di giovani pronti a stupire l'Europa in questo 2021 e il calcio italiano sembra essere particolarmente prodigo di giovani interessanti secondo il massimo organismo europeo: due giocano nella Juve, Frabotta e Dragusin, due nel Milan, Maldini e Hauge, due nella Roma, Kumbulla e Calafiori, e uno nell'Atalanta, l'ivoriano Diallo (ma già promesso al Manchester United). Di seguito l'elenco pubblicato:

Paulos Abraham (SWE, 18 – AIK)

Tyler Adams (USA, 20 – Leizpig)

Sergio Arribas (ESP, 19 – Real Madrid)

Mitchel Bakker (NED, 20 – Paris)

Jude Bellingham (ENG, 17 – Dortmund)

Jens Cajuste (SWE, 21 – Midtjylland)

Riccardo Calafiori (ITA, 18 – Roma)

David Carmo (POR, 21 – Braga)

Charles De Ketelaere (BEL, 19 – Club Brugge)

Yusuf Demir (AUT, 17 – Rapid Wien)

Amad Diallo (CIV, 18 – Atalanta)

Mohammed Diomande (CIV, 18 – Nordsjælland)

Igor Diveev (RUS, 21 – CSKA Moskva)

Jeremy Doku (BEL, 18 – Rennes)

Radu Drăgușin (ROU, 18 – Juventus)

Roman Evgenyev (RUS, 21 – Dinamo Moskva)

Wahidullah 'Wahid' Faghir (DEN, 17 – Vejle)

Wesley Fofana (FRA, 19 – Leicester)

Gianluca Frabotta (ITA, 21, Juventus)

Amine Gouiri (FRA, 20 – Nice)

Ryan Gravenberch (NED, 18 – Ajax)

Joško Gvardiol (CRO, 18 – Dinamo Zagreb, on loan from Leipzig)

Jens Petter Hauge (NOR, 21 – AC Milan)

Ísak Bergmann Jóhannesson (ISL, 17 – IFK Norrköping)

Curtis Jones (ENG, 19 – Liverpool)

Boubacar Kamara (FRA, 21 – Marseille)

Orkun Kökçü (TUR, 19 – Feyenoord)

Ladislav Krejčí (CZE, 21 – Sparta Praha)

Takefusa Kubo (JAP, 19 – Villarreal, on loan from Real Madrid)

Marash Kumbulla (ALB, 20 – Roma)

Stanislav Magkeev (RUS, 21 – Lokomotiv Moskva)

Daniel Maldini (ITA, 19 – AC Milan)

Giorgi Mamardashvili (GEO, 20 – Locomotive Tbilisi)

Nuno Mendes (POR, 18 – Sporting CP)

Youssoufa Moukoko (GER, 16 – Dortmund)

Yunus Musah (USA, 18 – Valencia)

Jamal Musiala (ENG, 17 – Bayern)

Noah Okafor (SUI, 20 – Salzburg)

Marcus Holmgren Pedersen (NOR, 20 – Molde)

Pedri (ESP, 18 – Barcelona)

Abdallah Sima, (SEN, 19 – Slavia Praha)

Kamaldeen Sulemana (GHA, 18 – Nordsjælland)

Ravil Tagir (TUR, 17 – İstanbul Başakşehir)

Malick Thiaw (FIN, 19 – Schalke)

Anatolii Trubin (UKR, 19 – Shakhtar Donetsk)

Christos Tzolis (GRE, 18 – PAOK)

Fábio Vieira (POR, 20 – FC Porto)

Owen Wijndal (NED, 21 – AZ)

Florian Wirtz (GER, 17 – Leverkusen)

Illia Zabarnyi (UKR, 18 – Dynamo Kyiv)