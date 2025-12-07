7 dicembre 1989: il Milan vince la sua prima Supercoppa Europea

vedi letture

Il 7 dicembre di 36 anni fa il Milan si laureava Supercampione d'Europa battendo il Barcellona a San Siro. La finale di Supercoppa, al tempo, era divisa su due match, andata e ritorno. L'andata si disputò il 23 novembre al Camp Nou e terminò 1-1 con gol di Van Basten e Amor. Il ritorno del 7 dicembre, dunque, era decisivo. Ai rossoneri bastò un gol solo, realizzato al 55esimo da Alberico Evani, che consegnò l'ambito trofeo ai rossoneri, con possibilità di festeggiarlo subito davanti ai propri tifosi. Per il Milan quella fu la prima Supercoppa della sua gloriosa storia.

Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it:

MILAN-BARCELLONA 1-0

Reti: 55' Evani



MILAN: G. Galli, Carobbi, P. Maldini, Fuser, Tassotti, Costacurta, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Evani, Massaro (65' Simone) - All.: Sacchi

BARCELLONA: Zubizarreta, Lopez Rekarte (70' Onesimo), Alexanco, Milla, Serna, Bakero, Roura (10' Soler), Eusebio, Julio Salinas, Roberto, Begiristain - All.: Cruijff

Arbitro: Kohl